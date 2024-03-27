Глава Росгвардии пообещал отомстить за любое покушение на страну и граждан

Директор Росгвардии Виктор Золотов поздравил сотрудников и ветеранов с Днем войск национальной гвардии. В своём сообщении генерал отметил, что личный состав ведомства будет мстить за всякое покушение на Россию и её граждан.

Золотов напомнил, что войска правопорядка стоят на страже интересов родины уже 213 лет. Он заявил, что сотрудники ведомства верны своей присяге и выполняют наиболее ответственные и сложные боевые задачи, достойно продолжая славные традиции своих предшественников.

Генерал сообщил, что сотрудниками Росгвардии осуществляется эффективное противодействие террористической угрозе, а также обеспечен высокий уровень безопасности при проведении массовых мероприятий. Также силовики, по его словам, успешно выполняют свои обязанности по контролю за оборотом оружия, а также сохраняют высокую степень сохранности имущества населения и гособъектов.

Помимо этого, он отдельно поблагодарил военнослужащих, выполняющих боевые задачи в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что они являются примером для молодого поколения. Поздравив действующих сотрудников Росгвардии, Золотов выразил слова благодарности в адрес ветеранов.

"Традиционно с особым чувством обращаюсь к ветеранам войск правопорядка. Огромное спасибо вам за сохранение преемственности и приумножение ратных ценностей, за душевное тепло и созидательную энергию, которыми вы щедро делитесь с молодым поколением!" — заявил Золотов, не забыв поздравить и семьи личного состава войск.

В то же время глава Росгвардии напомнил о том, что недавно в Подмосковье на территории "Крокус сити холла" произошёл теракт. Также генерал заявил, что его ведомство вместе с остальными жителями России скорбит за погибших при проведении СВО.

"Не сомневаюсь, что мы отомстим за всякое покушение на нашу страну и её граждан, и личный состав Росгвардии приложит максимум усилий для приближения нашей Победы", — говорится в сообщении.