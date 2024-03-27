Россиянам рассказали, можно ли заменить счётчики самостоятельно

Индивидуальные приборы учёта необходимо менять, когда истекает их срок годности. Об этом "Вечерней Москве" рассказала консультант в сфере ЖКХ Анастасия Павлова.

Как правило, они служат около десяти лет. А межпроверочный интервал учёта — шесть лет. Единственное, проверять приборы могут только специалисты. Если счётчик ломается, его нужно заменить в течение месяца.

"Если речь идёт об обычном счётчике, не "умном", который сам передаёт показания, его вполне можно заменить самостоятельно. Но на счётчике есть пломбы, поэтому при самостоятельной замене нужно сначала уведомить управляющую компанию, затем поменять счётчик, после чего вызвать мастера управляющей компании, чтобы тот опломбировал прибор", — пояснила Павлова.

По её словам, стоимость этих работ составляет на сегодняшний день порядка 5000 рублей. А покупая прибор, нужно убедиться, что он сертифицирован. Паспорт счётчика необходимо предоставить управляющей организации.