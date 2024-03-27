Особо опасны: Врач рассказала, какие цветы могут вызвать страшную аллергию

Цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черёмуха могут вызывать аллергию, поэтому их не стоить дарить женщинам, посоветовала в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева. Она объяснила, что аллергия — это защитная реакция на пыльцу и эфирные масла.

"Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черёмуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу", — сообщила Беляева.

Она посоветовала убирать тычинки из цветов, чтобы такие букеты делать более безопасными. Правда, если реакция на них остаётся, человеку нужно принять антигистаминное средство, а цветы вынести из помещения. О наличии аллергии сообщат следующие симптомы: заложенный нос, текущие слёзы, кожные реакции. В более тяжёлых случаях — отёк дыхательных путей, что угрожает жизни.