Регион

Уведомления отключены

27 марта, 03:29

Особо опасны: Врач рассказала, какие цветы могут вызвать страшную аллергию

Врач Беляева: Чтобы цветы перестали вызывать аллергию, нужно лишить их тычинок

Цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черёмуха могут вызывать аллергию, поэтому их не стоить дарить женщинам, посоветовала в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" врач общей практики Мария Беляева. Она объяснила, что аллергия — это защитная реакция на пыльцу и эфирные масла.

"Наиболее опасными в этом отношении являются злаковые, цветы рода астровых, лилии, каллы, сирень, черёмуха. Обычно это цветы, обладающие сильным запахом. При этом аллергия может быть как немедленного типа, так и замедленного, которая проявляется не сразу", — сообщила Беляева.

Она посоветовала убирать тычинки из цветов, чтобы такие букеты делать более безопасными. Правда, если реакция на них остаётся, человеку нужно принять антигистаминное средство, а цветы вынести из помещения. О наличии аллергии сообщат следующие симптомы: заложенный нос, текущие слёзы, кожные реакции. В более тяжёлых случаях — отёк дыхательных путей, что угрожает жизни.

Россиянам озвучили эффективный способ борьбы с весенней аллергией
Россиянам озвучили эффективный способ борьбы с весенней аллергией

Ранее Life.ru рассказывал, может ли аллергия на животных пройти у ребёнка с возрастом. Симптомы недуга в той или иной мере знакомы всем: это слезящиеся глаза, насморк, кашель, раздражение на коже и другие проявления.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров