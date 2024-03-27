Регион

Уведомления отключены

27 марта, 04:16

Над Белгородской областью сбито 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire

Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 18 снарядов РСЗО Vampire

В Министерстве обороны РФ раскрыли подробности попытки ночной атаки на Белгородскую область со стороны киевского режима. По информации ведомства, в небе над регионом было уничтожено 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

"Дежурными средствами ПВО 18 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — уточнили в оборонном ведомстве.

Силы ПВО утром уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью
Силы ПВО утром уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью

Ранее об уничтожении 18 воздушных целей сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия осколочное ранение получил один человек. Повреждения также получили ряд домовладений.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Оксана Попова
  • Новости
  • Минобороны РФ
  • Происшествия
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров