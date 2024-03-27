Над Белгородской областью сбито 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire
Минобороны РФ: Над Белгородской областью сбито 18 снарядов РСЗО Vampire
В Министерстве обороны РФ раскрыли подробности попытки ночной атаки на Белгородскую область со стороны киевского режима. По информации ведомства, в небе над регионом было уничтожено 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.
"Дежурными средствами ПВО 18 реактивных снарядов уничтожены над Белгородской областью", — уточнили в оборонном ведомстве.
Ранее об уничтожении 18 воздушных целей сообщал губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. По его словам, в результате происшествия осколочное ранение получил один человек. Повреждения также получили ряд домовладений.
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