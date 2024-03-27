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27 марта, 07:14

Путин присвоил 75-й бригаде управления почётное наименование "гвардейская"

Глава государства Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" 75-й бригаде управления за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Указ президента РФ, который вступает в силу со дня его подписания, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю: присвоить 75-й бригаде управления почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её 75-я гвардейская бригада управления", — указано в документе.

Кроме того, глава государства присвоил почётное наименование "гвардейская" 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова.

Путин присвоил 29-й общевойсковой армии почётное наименование "гвардейская"
Путин присвоил 29-й общевойсковой армии почётное наименование "гвардейская"

Напомним, что в начале этого года Путин также подписал указы о присвоении 10-му полку радиационной, химической и биологической защиты и 55-й отдельной мотострелковой бригаде (горной) почётных наименований "гвардейские". Согласно документам, эти части теперь будут именоваться гвардейскими за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество.

Обложка ©

Павел Баранов / Life.ru

Иван Косицын
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