Путин присвоил 75-й бригаде управления почётное наименование "гвардейская"

Глава государства Владимир Путин присвоил почётное наименование "гвардейская" 75-й бригаде управления за массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные личным составом в боевых действиях по защите Отечества и государственных интересов в условиях вооружённых конфликтов. Указ президента РФ, который вступает в силу со дня его подписания, опубликован на официальном портале правовой информации.

"Постановляю: присвоить 75-й бригаде управления почётное наименование "гвардейская" и впредь именовать её 75-я гвардейская бригада управления", — указано в документе.

Кроме того, глава государства присвоил почётное наименование "гвардейская" 29-й отдельной бригаде радиационной, химической и биологической защиты имени героя Советского Союза генерал-полковника Пикалова.