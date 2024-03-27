Россиянам рассказали, как сахар влияет на привлекательность в глазах противоположного пола

Оказывается, пирожные, конфеты и другие сладости влияют не только на лишний вес, но и отражаются на лице, делая человека менее привлекательным в глазах противоположного пола. К такому выводу пришли французские учёные после проведённого исследования. Они пригласили более 100 мужчин и женщин без проблем со здоровьем и не болеющих сахарным диабетом. Затем предложили им два варианта завтрака — со свободными сахарами и со сложными углеводами. При этом их калорийность была равноценна.

Через два часа после еды учёные показывали фотографии представителям противоположного пола. Исследователи постарались исключить факторы, которые могли повлиять на оценку привлекательности лица: возраст, наличие волос, этнические особенности. Эксперимент показал — чем больше сахара в еде, тем лицо кажется менее привлекательным. Почему так произошло, объяснила врач-эндокринолог Инна Мисникова на своей странице в телеграм-канале.

1. Чем больше сахара в пище, тем выше уровень глюкозы, а значит, активнее идут процессы гликирования белков кожи, что приводит к её старению и менее привлекательному внешнему виду.

2. Приём сахара ведёт к выбросу инсулина, который снижает уровень глюкозы. При гипогликемии, так называется низкий уровень глюкозы в крови, изменяется кровоток и, возможно, это тоже отражается на внешности.

3. Высокое потребление сахара провоцирует выброс инсулина, который может влиять на секрецию половых гормонов и снижать женственность у женщин и мужественность у мужчин, что ведёт к снижению привлекательности.