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27 марта, 08:12

Активисты разбросали кучу навоза у дома главы Пентагона

Politico: Пропалестинские активисты раскидали навоз у дома шефа Пентагона Остина

Акция протеста у дома шефа Пентагона. Обложка © X / NabaasaWyclif1

Акция протеста у дома шефа Пентагона. Обложка © X / NabaasaWyclif1

В США пропалестинские активисты разбросали навоз у дома шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщает газета Politico.

Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Остина. Видео © X / NabaasaWyclif1

"Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", пишет издание.

По информации газеты, протестующие напротив дома Остина стояли с дымовыми шашками и скандировали в его адрес: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация — это преступление!" При этом представитель Пентагона подтвердил, что около дома Остина прошёл "небольшой протест", однако в подробности не вдавался.

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А ранее Life.ru писал, что неизвестный подбросил навоз к дому советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана. Этим инцидентом заинтересовалась Секретная служба США. Кроме того, к месту произошедшего выезжали полицейские группы по разминированию.

Дарья Нарыкова
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