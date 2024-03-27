Активисты разбросали кучу навоза у дома главы Пентагона
Politico: Пропалестинские активисты раскидали навоз у дома шефа Пентагона Остина
Акция протеста у дома шефа Пентагона. Обложка © X / NabaasaWyclif1
В США пропалестинские активисты разбросали навоз у дома шефа Пентагона Ллойда Остина. Об этом сообщает газета Politico.
Пропалестинские протестующие разбросали навоз у дома главы Пентагона Остина. Видео © X / NabaasaWyclif1
"Мы узнали, что пропалестинские протестующие также выбросили навоз возле дома министра обороны Остина", — пишет издание.
По информации газеты, протестующие напротив дома Остина стояли с дымовыми шашками и скандировали в его адрес: "Остин, Остин, проснись и пой, оккупация — это преступление!" При этом представитель Пентагона подтвердил, что около дома Остина прошёл "небольшой протест", однако в подробности не вдавался.
А ранее Life.ru писал, что неизвестный подбросил навоз к дому советника американского лидера по нацбезопасности Джейка Салливана. Этим инцидентом заинтересовалась Секретная служба США. Кроме того, к месту произошедшего выезжали полицейские группы по разминированию.