Российский прыгун в воду сменил спортивное гражданство на канадское

Выступавший за сборную России на чемпионате Европы 2021 года прыгун в воду Виктор Повзнер получил спортивное гражданство Канады. Таким образом, 22-летний спортсмен теперь будет представлять эту страну на международных соревнованиях, заявили в Международной федерации плавания (World Aquatics).

"World Aquatics одобрила смену гражданства для Виктора Повзнера на канадское 13 февраля 2024 года", — сообщил сотрудник пресс-службы World Aquatics, передаёт ТАСС.

Повзнер родился в Торонто в семье российских тренеров, он имеет двойное гражданство. Ранее он представлял Канаду. При этом в 2018 году он решил выступать за Россию, однако в 2022-ом спортсмен вновь вернулся в Канаду. Отметим, что в 2021 году, выступая как российский спортсмен, он занял 13-е место на чемпионате Европы в Будапеште в прыжках с метрового трамплина.