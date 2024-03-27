Продажи антидепрессантов в России стали рекордными за последние пять лет

В России значительно выросли продажи антидепрессантов — с начала этого года было продано 3,6 миллиона упаковок таких препаратов на общую сумму 2,9 миллиарда рублей. Это рекорд за последние пять лет, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании DSM Group.

За аналогичный период прошлого года, для сравнения, россияне купили 2,7 миллиона упаковок психотропных лекарственных средств на два миллиарда рублей. Рост спроса на препараты медики объясняют переориентацией на назначение антидепрессантов вместо более старых препаратов. К примеру, таких как корвалол или глицин. В перспективе спрос может только расти, прогнозируют опрошенные журналистами эксперты.