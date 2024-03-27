"У меня было чувство зависти": Замглавы Забайкалья рассказал, как отправился на СВО

Первый заместитель губернатора Забайкальского края Марат Мирхайдаров участвует в специальной военной операции под позывным Аманат. Чиновник подписал контракт с "Ахматом" на четыре месяца. Подготовку прошёл на общих условиях, а теперь служит стрелком. Мирхайдаров рассказал, что свою зарплату от службы передаёт на гуманитарную помощь.

Военный корреспондент Влад Андрица пообщался с участником СВО с позывным Аманат. Видео © RT

"Когда я видел ребят, которые либо возвращаются в отпуска, либо летят на СВО, у меня внутри было чувство зависти. Я завидовал, что эти ребята едут защищать Отчизну. Я тоже хотел это сделать", — приводит слова чиновника RT.

По словам замглавы Забайкальского края, он давно хотел отправиться на фронт, но сначала нужно было найти и подготовить нового человека на свою должность. В родном регионе он в том числе занимался набором на контрактную службу. У Мирхайдарова трое детей.