Поддубный: Медик возглавил экипаж танка и разгромил ДРГ в Белгородской области

Начальник медицинской службы одного из подразделений специального назначения лично возглавил танковый экипаж и смог отбросить диверсионно-разведывательную группу ВСУ от российской границы в Белгородской области. По словам полевого медика, у него не было другого выхода, кроме как лично сесть в боевую машину. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Сюжет о российском медике, возглавившем танковый экипаж под Белгородом. Видео © Telegram / "Поддубный |Z|О|V| edition"

"Я сел в машину, выдвинулся на огневую точку, <...> и начал прямой наводкой наносить огневое поражение. Я дал целеуказание наводчику, начали работать, подавлять противника", — рассказал медик.

Однако в этот момент в танк прилетел первый снаряд РПГ — и начмед приказал товарищам уходить. За машиной сразу начали гнаться несколько FPV-дронов, однако броня сдержала их удары. Далее — ещё одно попадание, однако, несмотря на повреждение танка, продвижение ДРГ противника было остановлено: часть группы удалось уничтожить, а часть — обратить в бегство.