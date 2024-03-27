Регион

Уведомления отключены

27 марта, 10:05

Поддубный: Медик возглавил экипаж танка и разгромил ДРГ в Белгородской области

Начальник медицинской службы одного из подразделений специального назначения лично возглавил танковый экипаж и смог отбросить диверсионно-разведывательную группу ВСУ от российской границы в Белгородской области. По словам полевого медика, у него не было другого выхода, кроме как лично сесть в боевую машину. Об этом сообщает военкор Евгений Поддубный в своём телеграм-канале.

Сюжет о российском медике, возглавившем танковый экипаж под Белгородом. Видео © Telegram / "Поддубный |Z|О|V| edition"

"Я сел в машину, выдвинулся на огневую точку, <...> и начал прямой наводкой наносить огневое поражение. Я дал целеуказание наводчику, начали работать, подавлять противника", — рассказал медик.

Однако в этот момент в танк прилетел первый снаряд РПГ — и начмед приказал товарищам уходить. За машиной сразу начали гнаться несколько FPV-дронов, однако броня сдержала их удары. Далее — ещё одно попадание, однако, несмотря на повреждение танка, продвижение ДРГ противника было остановлено: часть группы удалось уничтожить, а часть — обратить в бегство.

Силы ПВО утром уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью
Силы ПВО утром уничтожили два снаряда РСЗО "Град" над Белгородской областью

Напомним, ВСУ продолжают предпринимать попытки атаковать Белгородскую область. Так, лишь за 26 марта сначала сообщалось об уничтожении двух беспилотников, а позднее стало известно о сбитии ещё двух дронов. Пострадавших нет.

Обложка ©

Telegram / "Поддубный |Z|О|V| edition"

Матвей Константинов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Политика
  • Белгородская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров