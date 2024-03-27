Российская армия разнесла места сборки и хранения украинских беспилотников

Российские военные в течение суток поразили места сборки и хранения беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 27 марта.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах", — указано в сообщении оборонного ведомства.