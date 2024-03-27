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27 марта, 11:10

Российская армия разнесла места сборки и хранения украинских беспилотников

Минобороны: ВС России поразили места сборки и хранения беспилотников ВСУ

Российские военные в течение суток поразили места сборки и хранения беспилотников Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом сообщили в Минобороны РФ в среду, 27 марта.

"Оперативно-тактической авиацией, беспилотными летательными аппаратами, Ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации нанесено поражение местам сборки и хранения беспилотных летательных аппаратов, живой силе и военной технике ВСУ в 136 районах", — указано в сообщении оборонного ведомства.

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А ранее Life.ru писал, что Российская армия нанесла удар по местам сборки безэкипажных катеров ВСУ в Одесской области. Вместе с тем ВС РФ поразили пункт временной дислокации батареи зенитного ракетного комплекса (ЗРК) IRIS-T.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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