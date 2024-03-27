Регион

Уведомления отключены

27 марта, 11:12

Свыше 200 украинских дронов и более 20 снарядов стали добычей российской ПВО за сутки

Минобороны РФ: Российская ПВО за сутки уничтожила 210 украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 210 украинских беспилотников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 27 марта.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", — отметили в ведомстве.

В общей сложности с начала спецоперации российские силы ликвидировали 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 352 беспилотника и 489 зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, ВС РФ уничтожили 15 614 танков, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8546 орудий полевой артиллерии и миномётов и 20 260 единиц специальной военной автотехники.

ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военных и два танка за сутки
ВСУ потеряли на Донецком направлении до 220 военных и два танка за сутки

Ранее в среду в Минобороны РФ раскрыли подробности попытки ночной атаки на Белгородскую область со стороны ВСУ. Над регионом было уничтожено 18 снарядов РСЗО RM-70 Vampire.

Обложка ©

ТАСС / Александр Полегенько

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров