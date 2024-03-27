Свыше 200 украинских дронов и более 20 снарядов стали добычей российской ПВО за сутки

Средства противовоздушной обороны (ПВО) России за сутки уничтожили 210 украинских беспилотников. Об этом заявили в пресс-службе Министерства обороны РФ в среду, 27 марта.

"Средствами противовоздушной обороны в течение суток уничтожено 210 украинских беспилотных летательных аппаратов, а также сбит 21 реактивный снаряд систем залпового огня HIMARS и Vampire", — отметили в ведомстве.

В общей сложности с начала спецоперации российские силы ликвидировали 577 самолётов, 270 вертолётов, 17 352 беспилотника и 489 зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Кроме того, ВС РФ уничтожили 15 614 танков, 1256 боевых машин реактивных систем залпового огня (РСЗО), 8546 орудий полевой артиллерии и миномётов и 20 260 единиц специальной военной автотехники.