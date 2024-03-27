Регион

Уведомления отключены

27 марта, 16:45

Россиянам назвали лучший способ сберечь нервы, деньги и время во время ремонта

Эксперт Васильев: Стройматериалы из дисконта помогут сэкономить на ремонте

Стройматериалы из дисконта помогут сэкономить на ремонте. Обложка © Freepik / wayhomestudio

Стройматериалы из дисконта помогут сэкономить на ремонте. Обложка © Freepik / wayhomestudio

Предстоящий ремонт в квартире или доме важно заранее тщательно спланировать, чтобы максимально упростить будущую работу, сэкономить время, деньги и нервы, но при этом не потерять в качестве. Что касается дизайн-проекта, его лучше доверить профессиональному художнику или сделать в специальной программе самостоятельно. Об этом рассказал строительный эксперт Фёдор Васильев.

"Составьте детальный список основных материалов и оборудования, чтобы всё самое важное было под рукой: сюда надо внести электрооборудование — выключатели, розетки, кабели, распределительные коробки, количество светильников; напольное покрытие, обои, сантехнику и т.д.", — рекомендует Васильев в беседе с NEWS.ru.

По его словам, в ходе ремонта необходимо чётко следовать дизайн-проекту, так как любые изменения могут увеличить затраты. А сэкономить получится, если часть работ выполнить самостоятельно. Например, отклеить обои, демонтировать пол, перегородки или плитку можно без помощи специалистов и совершенно бесплатно, подчеркнул эксперт.

"Мастеров перед наймом надо тщательно проверять: здесь лучше всего поспрашивать знакомых. Сарафанное радио работает куда лучше онлайн-сервисов, и кто-то может по личному опыту рассказать, как работники проявили себя", — советует Васильев.

Если приобретать плинтусы, обои, светильники и прочие расходники в дисконт-центрах и аутлетах, либо брать более дешёвые аналоги, то получится сэкономить и на закупке материалов, заключил строительный специалист.

7 способов сделать ваш дом уютнее, не потеряв на ремонте ни единой копейки
7 способов сделать ваш дом уютнее, не потеряв на ремонте ни единой копейки

Ранее Life.ru писал, что с 1 апреля сделать ремонт станет проще. О том, как изменятся законы и цены, читайте в материале по ссылке.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Лайфхаки
  • Интересное
  • Общество
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров