Начальник столичной полиции оценил связь преступности с показом криминальных сериалов

Показ по ТВ криминального кино не влияет на уровень преступности в российской столице. Такое мнение выразил руководитель регионального главка Министерства внутренних дел Олег Баранов.

"Я не могу отметить, что показ того или иного сериала как-то повлиял на криминогенность в Москве", — указал он, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы в среду, 27 марта.

Говоря о воспитании несовершеннолетних, Баранов отметил, что большую роль в этом вопросе играет среда обитания, то есть дом и школа, а не телевидение.