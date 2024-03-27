Начальник столичной полиции оценил связь преступности с показом криминальных сериалов
Глава ГУ МВД Москвы Баранов: Криминальное кино не влияет на уровень преступности
Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей". Обложка "Улицы разбитых фонарей", режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин / Kinopoisk
Показ по ТВ криминального кино не влияет на уровень преступности в российской столице. Такое мнение выразил руководитель регионального главка Министерства внутренних дел Олег Баранов.
"Я не могу отметить, что показ того или иного сериала как-то повлиял на криминогенность в Москве", — указал он, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы в среду, 27 марта.
Говоря о воспитании несовершеннолетних, Баранов отметил, что большую роль в этом вопросе играет среда обитания, то есть дом и школа, а не телевидение.
Ранее психолог объяснил популярность сериалов про секс и наркотики. Эти ощущения интересны тёмной стороне личности человека, отметил специалист.