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27 марта, 13:38

Начальник столичной полиции оценил связь преступности с показом криминальных сериалов

Глава ГУ МВД Москвы Баранов: Криминальное кино не влияет на уровень преступности

Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей". Обложка "Улицы разбитых фонарей", режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин / Kinopoisk

Кадр из сериала "Улицы разбитых фонарей". Обложка "Улицы разбитых фонарей", режиссёры Александр Рогожкин, Дмитрий Светозаров, сценаристы Андрей Кивинов, Александр Рогожкин / Kinopoisk

Показ по ТВ криминального кино не влияет на уровень преступности в российской столице. Такое мнение выразил руководитель регионального главка Министерства внутренних дел Олег Баранов.

"Я не могу отметить, что показ того или иного сериала как-то повлиял на криминогенность в Москве", — указал он, отвечая на вопрос депутата Мосгордумы в среду, 27 марта.

Говоря о воспитании несовершеннолетних, Баранов отметил, что большую роль в этом вопросе играет среда обитания, то есть дом и школа, а не телевидение.

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Никита Осипов
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