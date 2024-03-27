Врач назвала пять видов паразитов, которых можно подхватить в России

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), наибольшее число видов паразитов встречается в Африке, Южной Америке и Азии — на континентах с преобладающим бедным населением, живущим в неудовлетворительных санитарно-гигиенических условиях. Однако что-то подобное — хоть и менее вероятно — можно подцепить и в России, предупредила врач-паразитолог сети "Клиника Фомина" Ольга Агринская.

По словам специалиста, в подавляющем большинстве случаев в нашей стране регистрируют пять наиболее распространённых видов паразитов: энтеробиоз, аскаридоз, описторхоз, дифиллоботриоз и токсокароз. Они могут проявляться в виде слабости, повышенной утомляемости, диареи, тошноты, рвоты, болей в мышцах, животе, его вздутия, сухого кашля, крови в стуле и сыпи на коже.

"Паразитарные инвазии зачастую не обладают какими-то специфическими проявлениями, характерными только для них. Поэтому по одной клинике (клинические симптомы. — Прим. Life.ru) трудно поставить точный диагноз", — подчеркнула врач в беседе с "Вечерней Москвой".

Причём самостоятельно выявить заражение паразитами у себя или ребёнка, не обладая специальными знаниями, очень непросто. Тем не менее одним из самых легко диагностируемых заболеваний является энтеробиоз, который вызывается мелкими гельминтами — острицами. Его характерный симптом — перианальный зуд в ночное или утреннее время. Впрочем, он встречается и при других недугах.