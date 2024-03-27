Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по Скрипалям
Захарова: Лондон впервые с 2018 года ответил на запрос России по делу Скрипалей
Экстренные службы Британии у дома Скрипалей в Солсбери. Обложка © ТАСС / Zuma
Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по делу Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям", — пояснила дипломат.
По словам Захаровой, в МИД Британии заявили, что Юлия Скрипаль отклонила предложение российской стороны о консульском содействии. О судьбе Сергея Скрипаля же нет ни единого слова. Представитель МИД возмутилась, что в Лондоне даже не могут рассказать, жив ли мужчина.
МИД Британии отказался комментировать тему расследования инцидента в Солсбери, несмотря на требования российской стороны предоставить информацию. По словам английских дипломатов, многие юридические процедуры всё ещё продолжаются.
Напомним, 4 марта 2018 года в Британии в бессознательном состоянии нашли Сергея Скрипаля и его дочь Юлию. Власти Соединённого Королевства утверждали, что россиян якобы отравили нервно-паралитическим веществом класса "Новичок". К слову, на родине Скрипаль был осуждён за шпионаж в пользу Лондона. В Соединённом Королевстве обвинили в "отравлении" именно Москву. Россия призывала к совместному расследованию инцидента, но получила отказ. В сентябре 2022 года Посольство РФ в очередной раз затребовало у британской стороны данные о состоянии здоровья и местонахождении Скрипалей, но Лондон отказался предоставлять эту информацию.