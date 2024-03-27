Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по Скрипалям

Британия впервые с 2018 года ответила на запрос России по делу Сергея и Юлии Скрипалей. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы получили ответ от Британии на запрос по Скрипалям", — пояснила дипломат.

По словам Захаровой, в МИД Британии заявили, что Юлия Скрипаль отклонила предложение российской стороны о консульском содействии. О судьбе Сергея Скрипаля же нет ни единого слова. Представитель МИД возмутилась, что в Лондоне даже не могут рассказать, жив ли мужчина.