Политолог объяснил, о какой грядущей угрозе говорил Вучич

Внезапное предупреждение президента Сербии Александра Вучича о тяжёлых временах для его страны может быть связано с режиссёрами "цветных революций" и давлением Евросоюза (ЕС) из-за Косова. Таким мнением поделился политолог Юрий Светов.

"Пауза Вучича типична для него. Зачем сразу-то всё выкладывать? Надо заинтриговать общество. Видимо, хочет рассказать о тех методах давления, которые на него оказывались", — приводит телеканал "360" слова эксперта.

Светов напомнил, что именно в Югославии в 1998 году зародилась организация "Отпор!", устроившая первую "цветную революцию" в 2000-м. Тогда она получила название "бульдозерная", после того как некий Любисав Джокич на бульдозере протаранил ограду телецентра. Позднее, как отметил политолог, эти же технологии применялись в Грузии, Украине, Киргизии и Египте. Вторая причина для опасений Вучича, по мнению Светова, может быть связана с вступлением Сербии в Евросоюз. Недавно европейские чиновники анонсировали программу, по которой к 2030 году все балканские страны должны стать членами ЕС. Для Белграда, в частности, есть особое условие — это признание независимости Косова.

В свою очередь политолог Матвей Киселёв считает, что опасения Вучича могут объясняться очередным витком притеснения сербов в Косове и Боснии и Герцеговине. В беседе с РИАМО специалист отметил, что, к примеру, признание сербов виновными в геноциде в Боснии (так называемая резня в Сребренице в 1995 году) по линии Генассамблеи ООН или же принятие Приштины в Совет Европы могут вызвать непредсказуемые последствия для всей Европы.