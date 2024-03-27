В Ростове школьница умерла от опасной инфекции
Ростовская школьница умерла от менингоэнцефалита, её класс посадили на карантин
В Ростове девочка умерла от менингококковой инфекции (менингоэнцефалит). В настоящее время школьный класс, где она училась, посадили на карантин. Контактные лица находятся под постоянным наблюдением врачей, пишет Don Mash.
При менингоэнцефалите воспаляются оболочки и вещества головного мозга. У школьницы эту патологию выявили 15 марта, а через два дня девочка умерла. Остальных учеников школы № 104 отправили на дистанционный формат обучения, в здании школы провели дезинфекцию. Все педагоги сдали анализы — результат отрицательный. Медики посоветовали детям пройти экстренную профилактику и назначили антибиотики.
А ранее Life.ru писал, что в Липецкой области школьница умерла от менингококковой и пневмококковой инфекций. После поступления девочки в больницу медики обследовали контактных лиц, все они оказались под наблюдением врачей. Уточняется, что два носителя заразы попали в больницу.
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