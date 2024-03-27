В Ростове школьница умерла от опасной инфекции

В Ростове девочка умерла от менингококковой инфекции (менингоэнцефалит). В настоящее время школьный класс, где она училась, посадили на карантин. Контактные лица находятся под постоянным наблюдением врачей, пишет Don Mash.

При менингоэнцефалите воспаляются оболочки и вещества головного мозга. У школьницы эту патологию выявили 15 марта, а через два дня девочка умерла. Остальных учеников школы № 104 отправили на дистанционный формат обучения, в здании школы провели дезинфекцию. Все педагоги сдали анализы — результат отрицательный. Медики посоветовали детям пройти экстренную профилактику и назначили антибиотики.