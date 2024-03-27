"Каждый второй": Пленный боец ВСУ рассказал о больших потерях из-за российских "птичек"

Вооружённые силы Украины (ВСУ) несут огромные потери в основном из-за эффективной работы российских беспилотников. Об этом сообщил пленный украинский солдат Александр Працков.

Украинский военнопленный рассказал, что из группы сослуживцев, с кем он проходил подготовку в Эстонии, за полгода погиб каждый второй — всего 17 человек. Видео © Telegram / Минобороны России

"После полугода (службы. — Прим. Life.ru) я с ребятами общался и знал, что были потери. Я знал про троих, а потом созвонился с товарищем и узнал, что нет уже 17 человек. Это, получается, каждый второй. Несут большие потери. Это в основном из-за "птичек" (беспилотников. — Прим. Life.ru). Не был никто к этому подготовлен", — указал боец.

Працков добавил, что проходил обучение в Эстонии, там он пробыл месяц и неделю. По словам военнопленного, украинских солдат учили штурмовать окопы, поля и дома, а также окапываться. После того как бойцы получили необходимые знания, их вернули на Украину.

Працков также уточнил, что изначально в его роте было 20 человек, но только пятеро из них могли участвовать в боевых действиях. Пленный пояснил, что не знает, в каком состоянии находится рота, ведь многие солдаты были ранены или погибли.