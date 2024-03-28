На 8 лет: Учёные доказали омолаживающий эффект беременности
Cell Metabolism: Через три месяца после родов запускается процесс омоложения
Процесс омоложения запускается через три месяца после родов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM
Американские учёные из Йельской школы медицины провели исследование, в результате которого обнаружили, что беременность ускоряет старение, но в послеродовом периоде происходят изменения и запускается обратный процесс омоложения матери. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.
В эксперименте приняли участие 119 женщин разных возрастов. Они сдали кровь для анализа ДНК на раннем, среднем и позднем сроках беременности, а затем повторили процедуру уже после родов, через три месяца. Оказалось, что в период между ранней и поздней стадиями беременности показатели биологического возраста матери увеличились на два с половиной года, но примерно после третьего послеродового месяца запускался обратный процесс.
"Через три месяца после родов мы наблюдали удивительно большое снижение биологического возраста, у некоторых женщин на целых восемь лет, поэтому, хотя беременность увеличивает биологический возраст, в послеродовом периоде наблюдается явное и выраженное восстановление", — сообщил автор исследования Киран О'Доннелл.
Также учёные обнаружили, что заметным эффект был у женщин, которые практиковали исключительно грудное вскармливание.
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