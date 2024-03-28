Регион

Уведомления отключены

27 марта, 22:14

На 8 лет: Учёные доказали омолаживающий эффект беременности

Cell Metabolism: Через три месяца после родов запускается процесс омоложения

Процесс омоложения запускается через три месяца после родов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Процесс омоложения запускается через три месяца после родов. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Американские учёные из Йельской школы медицины провели исследование, в результате которого обнаружили, что беременность ускоряет старение, но в послеродовом периоде происходят изменения и запускается обратный процесс омоложения матери. Результаты исследования опубликованы в журнале Cell Metabolism.

В эксперименте приняли участие 119 женщин разных возрастов. Они сдали кровь для анализа ДНК на раннем, среднем и позднем сроках беременности, а затем повторили процедуру уже после родов, через три месяца. Оказалось, что в период между ранней и поздней стадиями беременности показатели биологического возраста матери увеличились на два с половиной года, но примерно после третьего послеродового месяца запускался обратный процесс.

"Через три месяца после родов мы наблюдали удивительно большое снижение биологического возраста, у некоторых женщин на целых восемь лет, поэтому, хотя беременность увеличивает биологический возраст, в послеродовом периоде наблюдается явное и выраженное восстановление", — сообщил автор исследования Киран О'Доннелл.

Также учёные обнаружили, что заметным эффект был у женщин, которые практиковали исключительно грудное вскармливание.

Женщинам объяснили, когда нужно бить тревогу, если не наступает беременность
Женщинам объяснили, когда нужно бить тревогу, если не наступает беременность

Ранее были названы плюсы и минусы возрастной беременности. В зрелом возрасте зачатие ребёнка, как правило, является осознанным шагом. Состоявшиеся в моральном и материальном плане личности имеют больше возможностей для всестороннего развития малыша.

Евгения Мосс
  • Новости
  • Новости науки
  • Интересное
  • Здоровье
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров