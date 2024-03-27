Путин заявил, что после теракта в "Крокусе" ему пришлось сдвинуть визит в Торжок
Президент России Владимир Путин сообщил, что после теракта в "Крокусе" ему пришлось сдвинуть поездку в город Торжок Тверской области. Изначально глава государства планировал приурочить свой визит ко Дню работника культуры, который отмечался в понедельник, 25 марта.
Путин встречается с работниками культуры Тверской области. Видео © Telegram / Кремль. Новости
"Вы знаете, что 25-го числа у нас День работника культуры. Я собирался провести эту встречу именно в этот день, но в связи с этим варварским терактом мы сдвинули все мероприятия подобного рода", — сказал российский лидер, открывая встречу с работниками культуры Тверской области.
Ранее Life.ru сообщал, что своё посещение Торжка Путин начал со Всероссийского историко-этнографического музея. Там президент осмотрел коллекцию берестяных грамот, образцы древних вооружений, а также предметы ремесла и быта XI–XVII веков. Кроме того, у главы государства запланированы посещение 344-го центра боевого применения и переучивания лётного состава Минобороны РФ и беседа с губернатором региона Игорем Руденей.
Telegram / Кремль. Новости