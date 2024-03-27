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27 марта, 17:04

Военный эксперт нашёл доказательство гибели бригадного польского генерала на Украине

Эксперт Баранец: Некролог о смерти генерала Марчака говорит о гибели на Украине

Адам Марчак. Обложка © Х / Оперативное командование Вооружённых сил Польши (DG RSZ)

Адам Марчак. Обложка © Х / Оперативное командование Вооружённых сил Польши (DG RSZ)

Странности в заявлении оперативного командования Вооружённых сил Польши о смерти генерала Адама Марчака говорят о том, что он погиб на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

В сообщении было сказано, что кончина военачальника произошла "по естественным причинам в свободное от службы время". Эксперт подчеркнул: подобная словесная казуистика вызывает вопросы, ведь если нечего скрывать, то указывают конкретную причину, чтобы избежать домыслов.

По мнению Баранца, польские ВС неспроста сделали уточнение по поводу времени смерти генерала — Марчак действительно находился не на службе в штабе оперативного командования, а достаточно далеко от него. Вероятно, неподалёку от Часова Яра, который находится рядом с Артёмовском (украинское название — Бахмут).

"Туда новый главком ВСУ генерал Александр Сырский вывез группу высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы показать им реальное положение дел и заодно согласовать планы дальнейших "союзнических действий", — указал Баранец в беседе с "Царьградом".

Причём некролог польских ВС был опубликован как раз после того, как ВС РФ "Искандером" поразили командный пункт ВСУ около Часова Яра. Данный факт является подтверждением версии военного эксперта.

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Один из высокопоставленных военнослужащих, бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея", погиб в Польше 26 марта. По данным МО республики, смерть произошла по естественным причинам в неслужебное время. Других подробностей случившегося в ведомстве не привели.

Никита Осипов
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