Странности в заявлении оперативного командования Вооружённых сил Польши о смерти генерала Адама Марчака говорят о том, что он погиб на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.

В сообщении было сказано, что кончина военачальника произошла "по естественным причинам в свободное от службы время". Эксперт подчеркнул: подобная словесная казуистика вызывает вопросы, ведь если нечего скрывать, то указывают конкретную причину, чтобы избежать домыслов.

По мнению Баранца, польские ВС неспроста сделали уточнение по поводу времени смерти генерала — Марчак действительно находился не на службе в штабе оперативного командования, а достаточно далеко от него. Вероятно, неподалёку от Часова Яра, который находится рядом с Артёмовском (украинское название — Бахмут).

"Туда новый главком ВСУ генерал Александр Сырский вывез группу высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы показать им реальное положение дел и заодно согласовать планы дальнейших "союзнических действий", — указал Баранец в беседе с "Царьградом".