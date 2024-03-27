Военный эксперт нашёл доказательство гибели бригадного польского генерала на Украине
Эксперт Баранец: Некролог о смерти генерала Марчака говорит о гибели на Украине
Адам Марчак. Обложка © Х / Оперативное командование Вооружённых сил Польши (DG RSZ)
Странности в заявлении оперативного командования Вооружённых сил Польши о смерти генерала Адама Марчака говорят о том, что он погиб на Украине. Такое мнение выразил военный эксперт, полковник в отставке Виктор Баранец.
В сообщении было сказано, что кончина военачальника произошла "по естественным причинам в свободное от службы время". Эксперт подчеркнул: подобная словесная казуистика вызывает вопросы, ведь если нечего скрывать, то указывают конкретную причину, чтобы избежать домыслов.
По мнению Баранца, польские ВС неспроста сделали уточнение по поводу времени смерти генерала — Марчак действительно находился не на службе в штабе оперативного командования, а достаточно далеко от него. Вероятно, неподалёку от Часова Яра, который находится рядом с Артёмовском (украинское название — Бахмут).
"Туда новый главком ВСУ генерал Александр Сырский вывез группу высокопоставленных офицеров НАТО, чтобы показать им реальное положение дел и заодно согласовать планы дальнейших "союзнических действий", — указал Баранец в беседе с "Царьградом".
Причём некролог польских ВС был опубликован как раз после того, как ВС РФ "Искандером" поразили командный пункт ВСУ около Часова Яра. Данный факт является подтверждением версии военного эксперта.
Один из высокопоставленных военнослужащих, бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея", погиб в Польше 26 марта. По данным МО республики, смерть произошла по естественным причинам в неслужебное время. Других подробностей случившегося в ведомстве не привели.