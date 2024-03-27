В Польше приостановили все учения после гибели пятого военного за месяц

Минобороны Польши приостановило военные учения на территории страны после того, как в Татрах во время занятий по горной подготовке 26 марта погиб военнослужащий войск специального назначения. Об этом сообщается в опубликованном на сайте оборонного ведомства коммюнике.

"Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники", — указано в сообщении.

В министерстве добавили, что выясняются обстоятельства гибели спецназовца. Там уточнили, что приказ о приостановке учений не затрагивает тех, кто "готовится к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающих украинских солдат".

По имеющимся сведениям, ЧП в Татрах стало уже пятым случаем гибели военных на проводящихся в этом месяце военных учениях. Так, например, 5-го числа на двоих бойцов наехала боевая машина пехоты, в результате чего оба скончались. А 25 марта двое сапёров погибли в результате несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве.