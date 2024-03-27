В Польше приостановили все учения после гибели пятого военного за месяц
Минобороны Польши приостановило учения после гибели пятого военнослужащего
Минобороны Польши приостановило военные учения на территории страны после того, как в Татрах во время занятий по горной подготовке 26 марта погиб военнослужащий войск специального назначения. Об этом сообщается в опубликованном на сайте оборонного ведомства коммюнике.
"Решением министра национальной обороны остановлены все занятия с использованием взрывчатых веществ и боевой техники", — указано в сообщении.
В министерстве добавили, что выясняются обстоятельства гибели спецназовца. Там уточнили, что приказ о приостановке учений не затрагивает тех, кто "готовится к участию в зарубежных миссиях и операциях за границами государства, а также обучающих украинских солдат".
По имеющимся сведениям, ЧП в Татрах стало уже пятым случаем гибели военных на проводящихся в этом месяце военных учениях. Так, например, 5-го числа на двоих бойцов наехала боевая машина пехоты, в результате чего оба скончались. А 25 марта двое сапёров погибли в результате несанкционированного подрыва тротилового заряда на полигоне в Шленском воеводстве.
А ранее Life.ru писал, что в Польше погиб один из высокопоставленных военнослужащих — бригадный генерал Адам Марчак, начальник штаба оперативного командования ЕС "Алтея". По данным МО Польши, смерть произошла по естественным причинам в неслужебное время.
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