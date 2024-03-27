Минобороны показало видео уничтожения замаскированного танка ВСУ под Артёмовском

Бойцы ВС РФ из состава 3-го армейского корпуса группировки войск "Юг" поразили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении с помощью барражирующего боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 27 марта.

ВС РФ поразили танк ВСУ на закрытой огневой позиции на Артёмовском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Координаты для огневого поражения обнаруженного в лесополосе замаскированного танка были незамедлительно переданы расчётам ударных беспилотных летательных аппаратов группировки. Лазерное наведение комплекса "Орлан-30" позволило точно навести барражирующий боеприпас и разгромить позицию украинских боевиков", — говорится в сообщении оборонного ведомства.

Комплекс "Орлан-30" используется для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне. Оборудование позволяет высокоточным средствам поражения найти цель для уничтожения неподвижных и движущихся объектов как днём, так и ночью.