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27 марта, 17:47

Минобороны показало видео уничтожения замаскированного танка ВСУ под Артёмовском

МО: ВС России поразили танковую позицию ВСУ на Артёмовском направлении

Бойцы ВС РФ из состава 3-го армейского корпуса группировки войск "Юг" поразили танк Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Артёмовском направлении с помощью барражирующего боеприпаса. Об этом сообщили в Минобороны России в среду, 27 марта.

ВС РФ поразили танк ВСУ на закрытой огневой позиции на Артёмовском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России

"Координаты для огневого поражения обнаруженного в лесополосе замаскированного танка были незамедлительно переданы расчётам ударных беспилотных летательных аппаратов группировки. Лазерное наведение комплекса "Орлан-30" позволило точно навести барражирующий боеприпас и разгромить позицию украинских боевиков", говорится в сообщении оборонного ведомства.

Комплекс "Орлан-30" используется для ведения воздушной разведки, поиска, обнаружения и распознавания объектов в видимом или инфракрасном диапазоне. Оборудование позволяет высокоточным средствам поражения найти цель для уничтожения неподвижных и движущихся объектов как днём, так и ночью.

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А ранее Life.ru рассказывал, что российские военные подбили немецкую гаубицу PzH 2000 на Херсонском направлении. ВСУ в результате атаки потеряли до 45 бойцов и три автомобиля. Кроме того, ВС РФ уничтожили американскую артиллерийскую систему М777.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Дарья Нарыкова
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