В РФ дали старт песенному конкурсу "Бессмертного полка" "Мы этой памяти верны"

В МИА "Россия сегодня" в среду, 27 марта, состоялась пресс-конференция, на которой был дан старт Всероссийскому песенному конкурсу "Бессмертного полка" "Мы этой памяти верны". Участвовать в творческом состязании приглашают исполнителей авторской песни, создателей видеороликов и рисунков, посвящённых подвигу участников Великой Отечественной войны и бойцам специальной военной операции (СВО).

Сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка" Елена Цунаева — о песенном конкурсе. Видео © Предоставлено Life.ru

Сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка", депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что конкурс является одним из символов преемственности поколений, ведь песня — один из способов увековечить память защитников. Причём итоговое мероприятие в рамках проекта будет проводиться у Ржевского мемориала Советскому Солдату.

"Уникальность Ржевского мемориала предполагает и свой культурный код, уникальную культурную традицию, напоминающие всем нам и прежде всего молодому поколению нашей страны о подвиге советского народа и советского солдата в годы Великой Отечественной войны и о той цене, которую пришлось заплатить за победу", — сказала Цунаева.

Актёр, журналист и телеведущий Михаил Мамаев в свою очередь указал, что участники конкурса стихами и песнями сформируют культурное поле страны.

"Возможно, благодаря тем, чья рука сейчас тянется к перу, через некоторое время могут появиться строки, которые в тылу и на фронте люди будут переписывать от руки и носить с собой, потому что эти строки будут отражать их мироощущение, их веру в победу. Для меня фраза "Мы этой памяти верны" очень близка", — подчеркнул он.

А заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, вспоминая начало СВО и участие в ней, обратил внимание на важность музыки на фронте. В 2014 году народное ополчение Донбасса пошло сражаться с неонацистами, и в этот момент он, как и другие выступающие, оказался в ситуации, когда не было песен, которые можно было бы презентовать военным. Тогда на помощь пришли композиции, посвящённые Великой Отечественной войне. Чуйков уверен, что благодаря конкурсу родятся новые бессмертные песни, которые останутся в истории России.

По словам главы исполкома "Бессмертного полка" Натальи Шадриной, конкурс проведут в пяти номинациях. Победителей объявят в День Победы, 9 мая.