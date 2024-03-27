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27 марта, 18:59

В РФ дали старт песенному конкурсу "Бессмертного полка" "Мы этой памяти верны"

Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня", на которой дали старт песенному конкурсу "Бессмертного полка" "Мы этой памяти верны". Обложка © VK / Бессмертный полк России

Пресс-конференция в МИА "Россия сегодня", на которой дали старт песенному конкурсу "Бессмертного полка" "Мы этой памяти верны". Обложка © VK / Бессмертный полк России

В МИА "Россия сегодня" в среду, 27 марта, состоялась пресс-конференция, на которой был дан старт Всероссийскому песенному конкурсу "Бессмертного полка" "Мы этой памяти верны". Участвовать в творческом состязании приглашают исполнителей авторской песни, создателей видеороликов и рисунков, посвящённых подвигу участников Великой Отечественной войны и бойцам специальной военной операции (СВО).

Сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка" Елена Цунаева — о песенном конкурсе. Видео © Предоставлено Life.ru

Сопредседатель Центрального штаба "Бессмертного полка", депутат Госдумы Елена Цунаева отметила, что конкурс является одним из символов преемственности поколений, ведь песня — один из способов увековечить память защитников. Причём итоговое мероприятие в рамках проекта будет проводиться у Ржевского мемориала Советскому Солдату.

"Уникальность Ржевского мемориала предполагает и свой культурный код, уникальную культурную традицию, напоминающие всем нам и прежде всего молодому поколению нашей страны о подвиге советского народа и советского солдата в годы Великой Отечественной войны и о той цене, которую пришлось заплатить за победу", — сказала Цунаева.

Актёр, журналист и телеведущий Михаил Мамаев в свою очередь указал, что участники конкурса стихами и песнями сформируют культурное поле страны.

"Возможно, благодаря тем, чья рука сейчас тянется к перу, через некоторое время могут появиться строки, которые в тылу и на фронте люди будут переписывать от руки и носить с собой, потому что эти строки будут отражать их мироощущение, их веру в победу. Для меня фраза "Мы этой памяти верны" очень близка", — подчеркнул он.

А заслуженный артист ЛНР Сергей Чуйков, вспоминая начало СВО и участие в ней, обратил внимание на важность музыки на фронте. В 2014 году народное ополчение Донбасса пошло сражаться с неонацистами, и в этот момент он, как и другие выступающие, оказался в ситуации, когда не было песен, которые можно было бы презентовать военным. Тогда на помощь пришли композиции, посвящённые Великой Отечественной войне. Чуйков уверен, что благодаря конкурсу родятся новые бессмертные песни, которые останутся в истории России.

По словам главы исполкома "Бессмертного полка" Натальи Шадриной, конкурс проведут в пяти номинациях. Победителей объявят в День Победы, 9 мая.

Определены победители конкурса "Пробуждая сердца" памяти Василия Ланового
Определены победители конкурса "Пробуждая сердца" памяти Василия Ланового

Ранее Life.ru писал, что победитель объявленного "Бессмертным полком" другого конкурса, посвящённого народным сценариям, провела урок о блокадном Ленинграде. Её "учениками" стали победители Всероссийского конкурса "Подвиг ваш, ленинградцы, бессмертен!". Ребята ехали на награждение, а в итоге попали на занятие — и ничуть не пожалели.

Никита Осипов
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