"Мы все ленивые": Путин объяснил, с чем связана популярность Интернета

В Интернете не составляет труда получить необходимую информацию, этим и объясняется его популярность. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин, рассуждая о том, как повысить престиж чтения книг.

"Современные возможности упрощают возможность получения информации через Интернет. Поскольку мы все ленивые, мы все туда забираемся, в этот Интернет. И заставить себя сесть и изучать что-то достаточно сложно", — отметил он в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области в среду, 27 марта.

По словам президента, повышение популярности чтения книг — общее дело. Глава государства указал, что этим должны заниматься семья, школа, музеи, а также образовательные центры и библиотеки.