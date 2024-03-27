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27 марта, 17:42

"Мы все ленивые": Путин объяснил, с чем связана популярность Интернета

Путин: Популярность Интернета связана с простотой получения данных

Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области 27 марта. Обложка © Kremlin.ru

Владимир Путин на встрече с работниками культуры Тверской области 27 марта. Обложка © Kremlin.ru

В Интернете не составляет труда получить необходимую информацию, этим и объясняется его популярность. Такое мнение выразил российский лидер Владимир Путин, рассуждая о том, как повысить престиж чтения книг.

"Современные возможности упрощают возможность получения информации через Интернет. Поскольку мы все ленивые, мы все туда забираемся, в этот Интернет. И заставить себя сесть и изучать что-то достаточно сложно", — отметил он в ходе встречи с работниками культуры в Тверской области в среду, 27 марта.

По словам президента, повышение популярности чтения книг — общее дело. Глава государства указал, что этим должны заниматься семья, школа, музеи, а также образовательные центры и библиотеки.

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В ходе встречи Путин также отметил, что Россия занимает второе место в рейтинге самых читающих стран мира. Лидером является Китай, а на третьем месте — Испания.

Никита Осипов
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