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27 марта, 22:46

Путин призвал беречь многонациональность России

Путин: Многонациональность и многоконфессиональность России нужно беречь

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Глава государства Владимир Путин. Обложка © Life.ru / Павел Баранов

Россия — страна множества национальностей и конфессий и к этому нужно относиться бережно. Об этом лидер страны Владимир Путин заявил, встретившись с военными лётчиками в Тверской области.

"Никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться — мы так и делаем. К нашим братьям, представителям других конфессий: к мусульманам, иудеям, ко всем", — заявил президент и призвал бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру.

Ранее президент заявил, что речи "ура-патриотов" о том, что "Россия только для русских", могут развалить страну. Он напомнил, что в стране проживает 190 этносов, и если они будут считать, что они чужие, страна развалится, от чего русский народ пострадает в первую очередь.

Путин сообщил, что все народы России достойно проявляют себя в зоне СВО
Путин сообщил, что все народы России достойно проявляют себя в зоне СВО
Анатолий Симоненко
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