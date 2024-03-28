Путин призвал беречь многонациональность России

Россия — страна множества национальностей и конфессий и к этому нужно относиться бережно. Об этом лидер страны Владимир Путин заявил, встретившись с военными лётчиками в Тверской области.

"Никогда не должны забывать, что мы страна многонациональная, многоконфессиональная. Мы всегда должны с уважением относиться — мы так и делаем. К нашим братьям, представителям других конфессий: к мусульманам, иудеям, ко всем", — заявил президент и призвал бережно относиться к межнациональному и межконфессиональному миру.