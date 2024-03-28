Речи "ура-патриотов" о том, что "Россия только для русских", могут развалить страну. Об этом глава государства Владимир Путин заявил на встрече с военными лётчиками в Торжке в Тверской области.

Путин заявил о тревоге из-за лозунгов в духе "Россия — для русских". Видео © Life.ru

"Когда я слушаю "ура-патриотов" — такие люди везде есть, в любом обществе, — в том числе тех, кто говорит, что Россия только для русских, знаете, у меня чувство тревоги возникает", — сообщил Путин.

Он напомнил, что в стране проживает 190 этносов, и если они будут считать, что они чужие, страна развалится, от чего русский народ пострадает в первую очередь. Путин в этой связи призвал бережно и серьёзно относиться к единству российского народа и помнить о том, что у нас одна большая, единая родина.

Президент также напомнил, что в Вооружённых силах бок о бок идут в бой люди самых разных национальностей, помогая друг другу, при необходимости "закрывая телом товарища", не думая о его национальности и вероисповедании. По его словам, представители всех народностей и конфессий России в настоящее время достойно защищают интересы своей страны в зоне проведения специальной военной операции.