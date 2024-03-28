В Раде сообщили о росте госдолга Украины до 143,7 млрд долларов

В Верховной раде рассказали о росте государственного долга Украины за последние два года. Как написал в телеграм-канале председатель финансового комитета Рады Даниил Гетманцев со ссылкой на данные украинского Минфина, за этот период времени данный показатель увеличился на 50,4 миллиарда долларов, достигнув отметки в 143,7 миллиарда долларов.

По состоянию на 29 февраля эта сумма, из которой 69,7% приходится на внешний долг, составила 5 490,1 миллиард гривен. В то же время законотворец подчеркнул, что за первые два месяца года долг в гривнах сократился на 0,5%, на 1,1% — в валюте.

Помимо этого, Гетманцев сообщил, что на текущий момент долговая нагрузка на бюджет облегчена. Это связанно с тем, что внешний государственный долг реструктурирован. Также депутат Рады отметил, что госдолг Незалежной будет расти, пока продолжаются боевые действия.