Ростовский суд арестовал организатора и троих членов ячейки "Алля-Аят"*

В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения в отношении пятерых участников ячейки запрещённой в РФ экстремисткой группировки "Алля-Аят"*, которые вербовали в свои ряды местных жителей. Как передаёт ТАСС, Ленинский районный суд города отправил одного из них под домашний арест, ещё четверо, среди которых организатор сообщества, будут находиться под стражей следующие два месяца.