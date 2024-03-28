Ростовский суд арестовал организатора и троих членов ячейки "Алля-Аят"*
ТАСС: В Ростове суд арестовал организатора и троих членов ячейки "Алля-Аят"*
В Ростове-на-Дону избрали меру пресечения в отношении пятерых участников ячейки запрещённой в РФ экстремисткой группировки "Алля-Аят"*, которые вербовали в свои ряды местных жителей. Как передаёт ТАСС, Ленинский районный суд города отправил одного из них под домашний арест, ещё четверо, среди которых организатор сообщества, будут находиться под стражей следующие два месяца.
"Суд постановил избрать Екатерине Козадаевой меру пресечения в виде домашнего ареста, <…> Ларисе Изюмовой, Владимиру Коломыцеву, Сергею Моисееву, Флюзе Стрелецкой — в виде заключения под стражу по 24 мая включительно", — говорится в сообщении.
Накануне, 27 марта, Life.ru писал, что в Ростове-на-Дону сотрудники ФСБ совместно с оперативниками МВД задержали главаря и пятерых участников ячейки экстремистской организации "Алля-Аят"*. Сообщалось, что было возбуждено уголовное дело по статье "Организация деятельности экстремистской организации", а задержанным грозит до шести лет лишения свободы.
* Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России.
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