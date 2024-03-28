Стало известно, с какими автомобилями не спешат расставаться владельцы

Чаще всего на руках у первых владельцев остаётся Daewoo Nexia. Такие данные следуют из результатов проведённого специалистами исследования, оказавшегося в распоряжении Life.ru.

Сотрудники сервиса "Авто.ру Бизнес" изучили данные отчётов, чтобы узнать, на каком личном автомобиле дольше всего ездит первый автовладелец в России. В итоге рекордсменом оказался Daewoo Nexia, срок пользования которым в руках первого владельца составил 12 лет при средней рыночной стоимости 205 тысяч рублей. Серебро взял Ford Focus, цена которого в среднем около 920 тысяч рублей. Эта машина находится в пользовании примерно десять лет.

Водители также не спешат расставаться с Ford Focus и с Renault Logan Фото © Shutterstock / FOTODOM

Замыкает тройку лидеров Renault Logan, который находится в руках первого хозяина около 8,5 года и стоит примерно 473 тысячи рублей. Также в список попали Nissan Qashqai (7,5 года, 1,266 миллиона рублей) и Renault Duster (7 лет, 1,535 миллиона рублей). Эту ситуацию прокомментировал директор по развитию платформы Денис Шурыгин.

"Дольше всего у первых владельцев задерживаются автомобили низкого и среднего ценовых сегментов с высокими рейтингами надёжности — все названные автомобили на "Авто.ру" имеют оценку надёжности от 4,3 и выше, что является хорошим показателем", — заявил эксперт.

Skoda Kodiaq ненадолго задерживается у водителей Фото © Shutterstock / FOTODOM

Помимо того, специалисты рассказали о машинах, с которыми быстрее всего прощаются первые владельцы. Так, Skoda Kodiaq при стоимости около 3,153 миллиона рублей находится в руках у собственника примерно три года. Следом идут Hyundai Creta (4 года, 2,040 миллиона рублей), BMW X5 (4,5 года, 1,991 миллиона рублей), Skoda Rapid (4,5 года, 1,340 миллиона рублей) и Mazda CX-5 (5 лет, 3,024 миллиона рублей).