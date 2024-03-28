Госдума приняла закон о свободном доступе провайдеров в многоквартирные дома

Депутаты Государственной думы накануне, 27 марта, в третьем чтении приняли законопроект о безвозмездном размещении сетей связи в многоквартирных домах и доступе к ним интернет-провайдеров. В тексте документа говорится, что после его вступления в силу провайдер сможет разместить своё оборудование — антенны, провода, разводки — в общих местах многоквартирного дома по согласию только одного жильца.

Сообщается, что оператор получит возможность сделать это как по согласию собственника квартиры, так и после обращения нанимателя жилья по договору соцнайма. Согласно этому документу, поправками дополнится закон "О связи" и Жилищный кодекс РФ.

Эту новость прокомментировал глава думского Комитета по информационной политике Александр Хинштейн, который также является соавтором инициативы. По его словам, подобные меры дадут каждому россиянину право самостоятельно выбирать провайдера. Помимо того, принятие этого документа, как убеждён законотворец, наведёт порядок в домах и подъездах.