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28 марта, 03:22

Назван способ для оплаты покупок без налички и карт после ухода Samsung Pay

Эксперт Клименко: Оплачивать покупки можно с помощью системы быстрых платежей

Samsung Pay в России прекратит работать в России с 3 апреля, отключив от своего сервиса карты "Мир". Причиной этому могла стать не компания, а банки-смежники, предположил в беседе с интернет-изданием "Подмосковье сегодня" бывший советник главы государства по развитию Интернета Герман Клименко. Однако ещё остались лазейки для оплаты, например, с помощью QR-кодов через систему быстрых платежей.

"Самый простой и современный вариант, которым я тоже регулярно пользуюсь, — это оплата товара QR-кодами через систему быстрых платежей, СБП. Это не так удобно, как прикладывать телефон, но метод стабильно работает. Там задействована цепочка фотокамера — Web. Камера под санкции не подпадает, поэтому проблем нет", — пояснил Клименко.

Также можно установить на Andriod официальный магазин приложений от Минцифры — RuStore, скачать приложение банка, чтобы оплачивать через СБП. Ещё можно прикрепить стикеры — маленькие банковские карточки, присоединяющиеся к смартфону или брелоку.

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Напомним, сервис бесконтактной оплаты Samsung Pay прекратит работу с российскими картами "Мир" с 3 апреля. Начиная с этого дня, нельзя будет привязать новые карты "Мир", а добавленные ранее будут удалены.

Обложка ©

Unsplash

Анатолий Симоненко
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