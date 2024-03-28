Артиллеристы уничтожили центр управления БПЛА ВСУ самым мощным дальнобойным орудием

Российские военнослужащие в ходе специальной военной операции на Украине уничтожили центр управления беспилотниками ВСУ на Авдеевском направлении. Цель была поражена при помощи САУ "Малка" артиллеристами группировки войск "Центр".

"Военнослужащие расчёта самой мощной самоходной артиллерийской установки 2С7М "Малка" группировки войск "Центр" уничтожили командный пункт управления украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) при выполнении огневых задач на Авдеевском направлении", — отчитались в оборонном ведомстве.

Центр ВСУ находился в заброшенном здании. Удар по нему был нанесён 203-миллиметровыми осколочно-фугасными снарядами с расстояния более 25 километров.

"Малка" является самым мощным дальнобойным орудием артиллеристов и не случайно: установка способна отправить снаряд на расстояние почти в 50 километров. САУ легко доберётся до цели противника не только на переднем крае, но и в глубоком тылу.