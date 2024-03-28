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28 марта, 06:32

В пригороде Севастополя КамАЗ врезался в жилой дом

В пригороде Севастополя грузовик врезался в жилой дом. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло вечером 27 марта в посёлке Любимовка.

В пригороде Севастополя КамАЗ врезался в жилой дом. Видео © Telegram / umvd_92

К счастью, никто не пострадал. 51-летний водитель грузовика в момент аварии не был пьян. По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением. Большегруз сначала въехал в забор и световую опору, затем в жилой дом и опрокинулся.

Момент жуткого ДТП с бешеным автобусом в Курске попал на видео
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Ранее сообщалось, что бывший депутат Заксобрания Новосибирска, экс-советник главы Республики Тыва Николай Хван погиб в ДТП. Трагедия произошла в Запорожской области.

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Telegram / umvd_92

Иван Косицын
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