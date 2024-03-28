В пригороде Севастополя КамАЗ врезался в жилой дом

В пригороде Севастополя грузовик врезался в жилой дом. Как сообщили в пресс-службе местной полиции, ДТП произошло вечером 27 марта в посёлке Любимовка.

К счастью, никто не пострадал. 51-летний водитель грузовика в момент аварии не был пьян. По предварительным данным, водитель КамАЗа с прицепом не выбрал безопасную скорость движения и потерял контроль над управлением. Большегруз сначала въехал в забор и световую опору, затем в жилой дом и опрокинулся.