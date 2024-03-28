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28 марта, 07:06

Крупнейший производитель кирпича продал все свои заводы в России

РБК: Австрийский производитель кирпича Wienerberger продал заводы в России

Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим в мире производителем кирпича, продал два завода в России. Производства находятся в Татарстане и Владимирской области.

Как пишет РБК, структурирование сделки осложнялось постоянно меняющимся законодательством, однако она была успешно завершена. Новым владельцем стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, уже владеющего активами в строительной сфере. Цена сделки не раскрывается.

Подчёркивается, что Wienerberger решил покинуть РФ ещё в 2022 году. Первый завод на территории нашей страны концерн открыл в 2004 году.

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Shutterstock / FOTODOM

Матвей Константинов
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