Крупнейший производитель кирпича продал все свои заводы в России
РБК: Австрийский производитель кирпича Wienerberger продал заводы в России
Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим в мире производителем кирпича, продал два завода в России. Производства находятся в Татарстане и Владимирской области.
Как пишет РБК, структурирование сделки осложнялось постоянно меняющимся законодательством, однако она была успешно завершена. Новым владельцем стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, уже владеющего активами в строительной сфере. Цена сделки не раскрывается.
Подчёркивается, что Wienerberger решил покинуть РФ ещё в 2022 году. Первый завод на территории нашей страны концерн открыл в 2004 году.
Ранее золотодобывающая компания Polymetal International сообщила о намерении продать свой российский бизнес структуре "Мангазеи". Сделка оценивается в 3,69 миллиарда долларов.
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