Крупнейший производитель кирпича продал все свои заводы в России

Австрийский концерн Wienerberger, считающийся крупнейшим в мире производителем кирпича, продал два завода в России. Производства находятся в Татарстане и Владимирской области.

Как пишет РБК, структурирование сделки осложнялось постоянно меняющимся законодательством, однако она была успешно завершена. Новым владельцем стала компания брянского бизнесмена Алексея Филина, уже владеющего активами в строительной сфере. Цена сделки не раскрывается.

Подчёркивается, что Wienerberger решил покинуть РФ ещё в 2022 году. Первый завод на территории нашей страны концерн открыл в 2004 году.