"Это вместо денег": Пикантное фото в посте Пенсионного фонда Украины вызвало волну смеха в Сети
Пикантный пост Пенсионного фонда Украины вызвал волну смеха в Сети
Пенсионный фонд Украины в своём телеграм-канале этой ночью опубликовал пикантное фото. Пост был удалён примерно через час, однако пользователи успели сделать скриншот.
Пенсионный фонд Украины опубликовал пикантное фото. Скриншот © Telegram / Политика страны
Кому принадлежало фото и намекало ли оно на что-либо, неизвестно. Скриншоты загадочной публикации от украинского ведомства быстро завирусились в телеграм-каналах и моментально стали поводом для многочисленных насмешек.
"Весь Пенсионный фонд Украины в одном фото", — отметил один из юзеров.
"Это вместо пенсии", — пошутил другой.
"Может, редакторы пьяные были", — предположил другой.
Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда спровоцировал волну смеха в соцсетях после того, как он опубликовал странный пост в соцсети про "жену с яйцами". Осталось неизвестным, что имел в виду глава республики, а также к кому он вообще обращался.