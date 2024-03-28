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28 марта, 09:36

"Это вместо денег": Пикантное фото в посте Пенсионного фонда Украины вызвало волну смеха в Сети

Пикантный пост Пенсионного фонда Украины вызвал волну смеха в Сети

Пенсионный фонд Украины в своём телеграм-канале этой ночью опубликовал пикантное фото. Пост был удалён примерно через час, однако пользователи успели сделать скриншот.

Пенсионный фонд Украины опубликовал пикантное фото. Скриншот © Telegram / Политика страны

Пенсионный фонд Украины опубликовал пикантное фото. Скриншот © Telegram / Политика страны

Кому принадлежало фото и намекало ли оно на что-либо, неизвестно. Скриншоты загадочной публикации от украинского ведомства быстро завирусились в телеграм-каналах и моментально стали поводом для многочисленных насмешек.

"Весь Пенсионный фонд Украины в одном фото", — отметил один из юзеров.

"Это вместо пенсии", — пошутил другой.

"Может, редакторы пьяные были", — предположил другой.

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Ранее сообщалось, что президент Польши Анджей Дуда спровоцировал волну смеха в соцсетях после того, как он опубликовал странный пост в соцсети про "жену с яйцами". Осталось неизвестным, что имел в виду глава республики, а также к кому он вообще обращался.

Обложка ©

Freepik

Наталья Исакова
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