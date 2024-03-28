"Это вместо денег": Пикантное фото в посте Пенсионного фонда Украины вызвало волну смеха в Сети

Пенсионный фонд Украины в своём телеграм-канале этой ночью опубликовал пикантное фото. Пост был удалён примерно через час, однако пользователи успели сделать скриншот.

Пенсионный фонд Украины опубликовал пикантное фото. Скриншот © Telegram / Политика страны

Кому принадлежало фото и намекало ли оно на что-либо, неизвестно. Скриншоты загадочной публикации от украинского ведомства быстро завирусились в телеграм-каналах и моментально стали поводом для многочисленных насмешек.

"Весь Пенсионный фонд Украины в одном фото", — отметил один из юзеров.

"Это вместо пенсии", — пошутил другой.

"Может, редакторы пьяные были", — предположил другой.