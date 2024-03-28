Незнакомцы на Mercedes пристали к москвичке, но на помощь с кулаками подоспели её парень с друзьями

В московском районе Братеево произошла массовая драка. По данным SHOT, молодые люди устроили побоище ещё в ночь на 26 марта, всё началось с "подката" неизвестных на "мерседесе" к девушке. Они начали приставать к незнакомке, но на месте сразу объявился её парень, а с ним — компания друзей.

В Москве произошла массовая драка из-за девушки. Видео © SHOT

После массовой драки неизвестные поспешили прыгнуть в иномарку и скрыться. Полиция уже установила личности парней, им грозит административный арест.