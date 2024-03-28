В подмосковном лесу нашли беспилотник самолётного типа

В лесу у посёлка Шарапово (Чеховский городской округ) в Московской области нашли беспилотник самолётного типа. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, БПЛА обнаружили местные жители. Когда именно дрон упал, неизвестно. Экспертам предстоит обследовать устройство на наличие взрывчатки.