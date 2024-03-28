В подмосковном лесу нашли беспилотник самолётного типа
SHOT: В Подмосковье, в лесу у посёлка Шарапово, обнаружили БПЛА самолётного типа
Беспилотник, найденный в Подмосковье. Обложка © SHOT
В лесу у посёлка Шарапово (Чеховский городской округ) в Московской области нашли беспилотник самолётного типа. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, БПЛА обнаружили местные жители. Когда именно дрон упал, неизвестно. Экспертам предстоит обследовать устройство на наличие взрывчатки.
А ранее Life.ru рассказывал, что 27 марта на участок жительницы в Раменском упал дрон со странной коробкой. Женщина сразу вызвала экстренные службы.