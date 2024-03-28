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28 марта, 09:35
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В подмосковном лесу нашли беспилотник самолётного типа

SHOT: В Подмосковье, в лесу у посёлка Шарапово, обнаружили БПЛА самолётного типа

Беспилотник, найденный в Подмосковье. Обложка © SHOT

Беспилотник, найденный в Подмосковье. Обложка © SHOT

В лесу у посёлка Шарапово (Чеховский городской округ) в Московской области нашли беспилотник самолётного типа. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, БПЛА обнаружили местные жители. Когда именно дрон упал, неизвестно. Экспертам предстоит обследовать устройство на наличие взрывчатки.

Дрон упал у здания УМВД в Белгороде
Дрон упал у здания УМВД в Белгороде

А ранее Life.ru рассказывал, что 27 марта на участок жительницы в Раменском упал дрон со странной коробкой. Женщина сразу вызвала экстренные службы.

Дарья Нарыкова
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