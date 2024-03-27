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27 марта, 12:39

Дрон со странной коробкой рухнул на участок в Раменском, на место едут сапёры

Дрон с примотанной коробкой упал на участок жительницы Подмосковья

Дрон, упавший на участке жительницы Подмосковья. Обложка © SHOT

Дрон, упавший на участке жительницы Подмосковья. Обложка © SHOT

Беспилотник с примотанной странной коробкой упал на участок в Подмосковье. По данным SHOT, квадрокоптер размером примерно 50 на 50 сантиметров лежит в СНТ "Жемчужина", что в деревне Поповка Раменского городского округа. Его обнаружила хозяйка участка.

Женщина сразу вызвала экстренные службы. Сейчас местная жительница ожидает приезда сапёров.

Свыше 200 украинских дронов и более 20 снарядов стали добычей российской ПВО за сутки
Свыше 200 украинских дронов и более 20 снарядов стали добычей российской ПВО за сутки

Ранее, 26 марта, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Сначала пришли сообщения об уничтожении двух дронов, а позднее — ещё двух. Пострадавших и разрушений нет.

Матвей Константинов
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