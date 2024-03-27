Дрон со странной коробкой рухнул на участок в Раменском, на место едут сапёры

Беспилотник с примотанной странной коробкой упал на участок в Подмосковье. По данным SHOT, квадрокоптер размером примерно 50 на 50 сантиметров лежит в СНТ "Жемчужина", что в деревне Поповка Раменского городского округа. Его обнаружила хозяйка участка.