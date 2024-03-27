Дрон со странной коробкой рухнул на участок в Раменском, на место едут сапёры
Дрон с примотанной коробкой упал на участок жительницы Подмосковья
Дрон, упавший на участке жительницы Подмосковья. Обложка © SHOT
Беспилотник с примотанной странной коробкой упал на участок в Подмосковье. По данным SHOT, квадрокоптер размером примерно 50 на 50 сантиметров лежит в СНТ "Жемчужина", что в деревне Поповка Раменского городского округа. Его обнаружила хозяйка участка.
Женщина сразу вызвала экстренные службы. Сейчас местная жительница ожидает приезда сапёров.
Ранее, 26 марта, ВСУ пытались атаковать Белгородскую область с помощью беспилотников. Сначала пришли сообщения об уничтожении двух дронов, а позднее — ещё двух. Пострадавших и разрушений нет.