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28 марта, 09:44
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В России для получения водительских прав с апреля потребуется новый документ

С апреля для получения водительских прав в России понадобится СНИЛС

В России с 1 апреля для сдачи экзамена на водительские права необходимо будет предоставлять СНИЛС. Об этом сообщает РИА "Новости", ссылаясь на постановление кабмина. Исключения составят сотрудники диппредставительств иностранных государств, а также лица, не являющиеся гражданами РФ.

"Для сдачи экзамена и выдачи российского национального водительского удостоверения кандидатом в водители представляются следующие документы: страховой номер индивидуального лицевого счёта", — говорится в документе.

При отсутствии страхового номера ГИБДД самостоятельно будет запрашивать данные сведения. Кроме того, будущие водители должны будут предоставить нотариально заверенный перевод на русский язык иностранных документов, таких, к примеру, как паспорт. Также потребуется письменное разрешение одного из законных представителей несовершеннолетнего на сдачу экзамена на ПДД. Такие же документы потребуются и для замены прав.

Ранее стало известно, что в России также изменятся правила проведения экзаменов на водительские права, новые требования вступят в силу тоже с 1 апреля текущего года. В частности, сдавать теорию нужно будет всем, кто хочет получить российские водительские удостоверения на основании иностранных, при этом водителям грузовиков и автобусов необходимо будет сдавать ещё и практику.

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TACC / Донат Сорокин

Наталья Исакова
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