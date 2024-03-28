Лицо изрезало осколками: В Прикамье лихачи напали на экс-полицейского, не пропустившего их машину

В Пермском крае двое лихачей напали на водителя, который не пропустил их машину, летевшую на огромной скорости. Они разбили ему стекло нового автомобиля, из-за чего мужчине изрезало лицо осколками. Пострадавшим оказался бывший начальник местного уголовного розыска, пишет SHOT.

В Прикамье лихачи напали на экс-полицейского, не пропустившего их машину. Видео © SHOT

По данным телеграм-канала, Айрас Кучукбаев на днях ехал по трассе Пермь – Краснокамск на своём Haval, который только что купил. В заднее зеркало мужчина увидел летевшую под 130 км/ч чёрную "тойоту камри". Кучукбаев решил сделать замечание и посигналил лихачам. Те перестроились в параллельную полосу, открыли окно, начали плеваться в бывшего полицейского, что-то кричать и прижимать к отбойнику. Как только мужчина остановился, из "тойоты" выскочил молодой парень лет 25. Он разбил стекло новенького Haval, а осколки прилетели в Айраса и порезали ему лицо.

После инцидента Кучукбаев посмотрел запись на видеорегистраторе и заметил, что нападавшие были, возможно, вооружены. При этом мужчина обвинил полицию в бездействии.

"Опечатки не изымали, карту видеорегистратора не изымали, свидетелей не устанавливали. До настоящего дня судьба материала мне неизвестна. Пытался сам установить — сказали, где-то у участкового. Виновные не установлены, никаких мер не принимается, уже неделя прошла, — заявил Кучукбаев.