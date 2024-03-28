В Кремле оценили предложение Шрёдера помочь в урегулировании конфликта на Украине
Песков — о предложении Шрёдера: Общение между лидерами помогает решению проблем
Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer
Конструктивное общение лидеров стран помогает решению проблем, возникших между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.
"Хорошее конструктивное отношение в личном плане всегда может помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Герхард Шрёдер, и президент [РФ Владимир] Путин", — сказал представитель Кремля.
Песков отметил, что это помогало решать самые сложные вопросы и "обеспечивать поступательное развитие". При этом современные лидеры, как указал пресс-секретарь, не демонстрируют политической воли, подобной Шрёдеру.
Напомним, по мнению Герхарда Шрёдера, его дружеские отношения с Владимиром Путиным могут помочь достижению мира на Украине. Бывший федеральный канцлер также усомнился в том, что Россия может применить в ходе спецоперации ядерное оружие.