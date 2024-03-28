В Кремле оценили предложение Шрёдера помочь в урегулировании конфликта на Украине

Конструктивное общение лидеров стран помогает решению проблем, возникших между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Хорошее конструктивное отношение в личном плане всегда может помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Герхард Шрёдер, и президент [РФ Владимир] Путин", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это помогало решать самые сложные вопросы и "обеспечивать поступательное развитие". При этом современные лидеры, как указал пресс-секретарь, не демонстрируют политической воли, подобной Шрёдеру.