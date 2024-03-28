Регион

Уведомления отключены

28 марта, 10:01

В Кремле оценили предложение Шрёдера помочь в урегулировании конфликта на Украине

Песков — о предложении Шрёдера: Общение между лидерами помогает решению проблем

Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer

Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer

Конструктивное общение лидеров стран помогает решению проблем, возникших между государствами. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя предложение бывшего канцлера Германии Герхарда Шрёдера поспособствовать урегулированию конфликта на Украине.

"Хорошее конструктивное отношение в личном плане всегда может помогать решению вопросов межгосударственного общения. Это неоднократно доказывали и бывший канцлер Герхард Шрёдер, и президент [РФ Владимир] Путин", — сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что это помогало решать самые сложные вопросы и "обеспечивать поступательное развитие". При этом современные лидеры, как указал пресс-секретарь, не демонстрируют политической воли, подобной Шрёдеру.

Шрёдер дал совет Бербок после резких высказываний о России
Шрёдер дал совет Бербок после резких высказываний о России

Напомним, по мнению Герхарда Шрёдера, его дружеские отношения с Владимиром Путиным могут помочь достижению мира на Украине. Бывший федеральный канцлер также усомнился в том, что Россия может применить в ходе спецоперации ядерное оружие.

Александр Юнашев
  • Новости
  • Дмитрий Песков
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров