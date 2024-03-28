Шрёдер считает, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине

Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) заявил, что на протяжении многих лет он разумно сотрудничал с Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с президентом РФ могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.

"Возможно, это всё ещё может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу", — сказал Шрёдер в интервью агентству DPA. — "Я считаю совершенно неверным забывать всё, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю".