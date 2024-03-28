Шрёдер считает, что его дружба с Путиным может помочь найти решение по Украине
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер. Обложка © ТАСС / AP / Gregor Fischer
Бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер (занимал пост в 1998–2005 годах) заявил, что на протяжении многих лет он разумно сотрудничал с Владимиром Путиным и сейчас его дружеские отношения с президентом РФ могли бы помочь в урегулировании конфликта на Украине.
"Возможно, это всё ещё может помочь найти решение на основе переговоров, другого пути я не вижу", — сказал Шрёдер в интервью агентству DPA. — "Я считаю совершенно неверным забывать всё, что было позитивного между нами в политике в прошлом. Это не мой стиль, я этого и не делаю".
Шрёдер считает, что Берлин и Париж должны снова взять на себя роль посредников в переговорах. А спекуляции о возможности применения Россией ядерного оружия или нападения РФ на НАТО экс-канцлер назвал чепухой.
Напомним, бывший канцлер Германии Герхард Шрёдер часто делает заявления, идущие вразрез с официальным курсом ФРГ и в целом Запада. Так, ранее он раскрыл, как США не позволили Киеву вести переговоры с Россией, заявил, что Москва не угрожает Европе, а также назвал Крым частью российской истории. За это на родине он подвергался жёсткой критике, но президент России Владимир Путин по-немецки вступился за Шрёдера.