Путин по-немецки раскритиковал нападки на Шрёдера
Путин по-немецки раскритиковал нападки на экс-канцлера Шрёдера в Германии
Президент России Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки на экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которые сейчас происходят в ФРГ. Соответствующий отрывок из передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" показал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.
Президент России Владимир Путин по-немецки раскритиковал нападки на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Видео © Telegram / Зарубин
Глава государства напомнил, что недавно все стали свидетелями "безобразной выходки" в виде аплодисментов украинскому нацисту Ярославу Хунку (прежняя фамилия — Гунько) в Парламенте Канады.
"Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", — указал президент, говоря о теперь уже бывшем спикере парламента североамериканской страны.
Путин повторил эту фразу по-немецки и добавил по-русски, что в Германии много порядочных людей. Глава государства выразил уверенность, что многие в ФРГ его услышат.
Напомним, около месяца назад Владимир Зеленский посетил парламент Канады, где вместе с премьер-министром страны Джастином Трюдо горячо чествовал 98-летнего Ярослава Хунка. Происходящее вызвало скандал мирового уровня, после чего спикер Палаты общин Энтони Рота извинился за приглашение престарелого нациста и покинул свой пост. Владимир Путин назвал политика или идиотом, или негодяем. Позднее оправдаться попытался и сам Трюдо. Москва направила Оттаве ноту протеста, а Варшава и Минск потребовали извинений. Овации нацисту осудили и в МИД Германии. 20 октября стало известно, что СК заочно предъявил Хунку обвинение в геноциде.
ТАСС / Михаил Метцель