Путин по-немецки раскритиковал нападки на Шрёдера

Президент России Владимир Путин по-немецки прокомментировал нападки на экс-канцлера Германии Герхарда Шрёдера, которые сейчас происходят в ФРГ. Соответствующий отрывок из передачи "Москва. Кремль. Путин" на телеканале "Россия-1" показал в своём телеграм-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Президент России Владимир Путин по-немецки раскритиковал нападки на экс-канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера. Видео © Telegram / Зарубин

Глава государства напомнил, что недавно все стали свидетелями "безобразной выходки" в виде аплодисментов украинскому нацисту Ярославу Хунку (прежняя фамилия — Гунько) в Парламенте Канады.

"Так вот, я хочу сказать: чем дальше от Шрёдера, тем ближе к Энтони Роте, главе канадского парламента, который симпатизирует нацистам", — указал президент, говоря о теперь уже бывшем спикере парламента североамериканской страны.