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28 марта, 10:11

Упавшим в подмосковном Шарапове БПЛА оказался украинский дрон-камикадзе R15

Беспилотник, найденный в Подмосковье. Обложка © SHOT

Беспилотник, найденный в Подмосковье. Обложка © SHOT

Найденным в Подмосковье беспилотником оказался дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) R15 с кумулятивным зарядом, который он нёс на себе. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, этот БПЛА разработали на Украине в 2023 году, дальность его полёта составляет 700 километров, размах крыльев — 2,4 метра. Беспилотник R15 с кумулятивным зарядом может лететь до семи часов и нести на себе груз до 15 килограммов.

Дрон со странной коробкой рухнул на участок в Раменском, на место едут сапёры
Дрон со странной коробкой рухнул на участок в Раменском, на место едут сапёры

Напомним, сегодня, 28 марта, в Подмосковье, в лесу у посёлка Шарапово, нашли беспилотник самолётного типа. Дрон обнаружили местные жители, на месте работали экстренные службы.

Дарья Нарыкова
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