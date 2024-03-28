Упавшим в подмосковном Шарапове БПЛА оказался украинский дрон-камикадзе R15
Беспилотник, найденный в Подмосковье. Обложка © SHOT
Найденным в Подмосковье беспилотником оказался дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) R15 с кумулятивным зарядом, который он нёс на себе. Об этом сообщает SHOT.
По информации телеграм-канала, этот БПЛА разработали на Украине в 2023 году, дальность его полёта составляет 700 километров, размах крыльев — 2,4 метра. Беспилотник R15 с кумулятивным зарядом может лететь до семи часов и нести на себе груз до 15 килограммов.
Напомним, сегодня, 28 марта, в Подмосковье, в лесу у посёлка Шарапово, нашли беспилотник самолётного типа. Дрон обнаружили местные жители, на месте работали экстренные службы.