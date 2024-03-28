Упавшим в подмосковном Шарапове БПЛА оказался украинский дрон-камикадзе R15

Найденным в Подмосковье беспилотником оказался дрон-камикадзе Вооружённых сил Украины (ВСУ) R15 с кумулятивным зарядом, который он нёс на себе. Об этом сообщает SHOT.

По информации телеграм-канала, этот БПЛА разработали на Украине в 2023 году, дальность его полёта составляет 700 километров, размах крыльев — 2,4 метра. Беспилотник R15 с кумулятивным зарядом может лететь до семи часов и нести на себе груз до 15 килограммов.