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28 марта, 10:35

В Польше создали "коалицию бронетехники" для ВСУ

Депутат Гетманцев: В Польше начала работать "коалиция бронетехники" для Украины

БМП и БТР, стоящие на вооружении ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

БМП и БТР, стоящие на вооружении ВСУ. Обложка © Shutterstock / FOTODOM

В Польше начала работать "коалиция бронетехники", призванная усилить возможности ВСУ, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По словам парламентария, первая встреча участников формата уже прошла в Варшаве.

"Её инициаторами выступили Польша и Германия, а в настоящее время уже в её работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия", — написал он в одной из социальных сетей.

Гетманцев отметил, что коалиция займётся поставкой вооружения, боеприпасов, ремонтом и обслуживанием техники, а также подготовкой военнослужащих и технического персонала. Он пояснил, что России достался от СССР огромный запас таких машин, а значит, и Украина должна работать в этом направлении.

Макрон заявил о создании девятой коалиции для поставок оружия Киеву
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Ранее канцлер Германии Олаф Шольц анонсировал создание коалиции по поставкам Украине дальнобойного оружия. В то же время политик утверждает, что Европа не воюет с Россией.

Матвей Константинов
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