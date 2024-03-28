В Польше создали "коалицию бронетехники" для ВСУ

В Польше начала работать "коалиция бронетехники", призванная усилить возможности ВСУ, заявил глава комитета Верховной рады по вопросам финансов Даниил Гетманцев. По словам парламентария, первая встреча участников формата уже прошла в Варшаве.

"Её инициаторами выступили Польша и Германия, а в настоящее время уже в её работе принимают участие Великобритания, Швеция и Италия", — написал он в одной из социальных сетей.

Гетманцев отметил, что коалиция займётся поставкой вооружения, боеприпасов, ремонтом и обслуживанием техники, а также подготовкой военнослужащих и технического персонала. Он пояснил, что России достался от СССР огромный запас таких машин, а значит, и Украина должна работать в этом направлении.