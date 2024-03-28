Уролог назвал первые звоночки простатита, которые нельзя пропускать

Простатит — острое или хроническое воспалительное заболевание предстательной железы. Боль в пояснице или паху, учащённое или затруднённое мочеиспускание являются первыми симптомами этой болезни, которая при отсутствии терапии может перейти в хроническую форму и привести к злокачественному перерождению тканей железы. Об этом предупредил уролог Алексей Игнатьев.

"Первые симптомы болезни — боли в пояснице и промежности, учащённое или затруднённое мочеиспускание, жжение, тонкая струя. При остром простатите может быть температура, озноб, слабость. Нужно обязательно обратиться к врачу, сдать анализы и выяснить причину, чтобы лечить прицельно", — рассказал уролог в беседе с NEWS.ru.

Врач предупредил, что в противном случае процесс перейдёт в хронический со всеми вытекающими последствиями.