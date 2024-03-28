Свыше 130 дронов ВСУ и более 25 снарядов уничтожила российская ПВО за сутки
Минобороны РФ: Российская ПВО за сутки уничтожила 131 украинский беспилотник
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 131 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в четверг, 28 марта.
"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS ["Хаймарс"] производства США и Vampire ["Вампир"] чешского производства", — отметили в ведомстве.
Накануне российская ПВО ликвидировала 210 украинских беспилотников. Кроме того, был сбит 21 реактивный снаряд HIMARS и Vampire.
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