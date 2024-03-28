Регион

Уведомления отключены

28 марта, 11:39

Свыше 130 дронов ВСУ и более 25 снарядов уничтожила российская ПВО за сутки

Минобороны РФ: Российская ПВО за сутки уничтожила 131 украинский беспилотник

Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за минувшие сутки уничтожили 131 беспилотник Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом заявили в Министерстве обороны РФ в четверг, 28 марта.

"Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожен 131 украинский беспилотный летательный аппарат, а также сбито 26 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS ["Хаймарс"] производства США и Vampire ["Вампир"] чешского производства", — отметили в ведомстве.

Минобороны РФ подтвердило уничтожение пятого Abrams в зоне СВО
Минобороны РФ подтвердило уничтожение пятого Abrams в зоне СВО

Накануне российская ПВО ликвидировала 210 украинских беспилотников. Кроме того, был сбит 21 реактивный снаряд HIMARS и Vampire.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Никита Осипов
  • Новости
  • ВС РФ
  • Минобороны РФ
  • ВСУ
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров